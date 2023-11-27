Harvard profesörünün "uzaylı yapımı" dediği metal küreler aslında çöpmüş

[Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan metal kürelerden biri yakından böyle görüntülenmişti (Avi Loeb/ Medium)]

Harvard Üniversitesi’nde görev alan ünlü astrofizikçi, 2014'te Papua Yeni Gine'nin üzerinde parıldayan ateş topunun bölgeden geçerken enkaz saçarak okyanusa düşürdüğüne inanılan parçaları bir dalgıç ekibiyle birlikte toplamış ve laboratuvara götürmüştü.

Öte yandan iki yeni araştırma makalesinde, Loeb'in topladığı minik metal kürelerin, yıldızlararası bir meteor parçası değil, tam aksine insan yapımı çöpler olduğu ileri sürüldü.

Loeb, "Uzaylılara ait olabilir" diyor

ABD hükümetine ait sensörler, IM1 adı verilen bu ateş topunun hızını saatte 177 bin kilometre olarak ölçmüştü.

Nesnenin geride bıraktığına inanılan yüzlerce küçük manyetik küre yıllarca okyanus tabanında incelenmeyi beklemişti.

Söz konusu parçaları bulup çıkarmak için bir görev tasarlayan Loeb, bu kürelerin uzaylılara ait olası "tekno-imzalar" (insan olmayan varlıklar tarafından üretilen teknolojinin izleri) barındırabileceğine inanıyor.

Kısa süre önce bir keşif ekibiyle bölgeye giden Loeb ve ekibi, ateş topuna ait olduğundan şüphelendikleri manyetik parçalar çıkarmıştı.

Loeb bu parçaları yaklaşık iki ay boyunca incelemişti. Daha sonra Medium sayfasında bir yazı yayımlayan bilim insanı, onlarca küçük kürenin analizini tamamladığını duyurmuştu.

Yazıda, incelenen nesnelerdeki elementlerin "daha önce hiç görülmemiş bir kompozisyona sahip olduğu" ileri sürülmüştü.

Loeb bu parçalara o kadar inanıyor ki onları okyanustan topladıkları keşif seferine "Galileo Projesi" adını verdi. Keşifte 700'ten fazla parça toplandı ve bunların 57'si daha kapsamlı biçimde analiz edilmek üzere ayrıldı.

Endüstriyel atık ve volkanlar

Öte yandan ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Steven Desch ve Towson Üniversitesi'nden Prof. Alan Jackson'ın imzasını taşıyan ilk makale, çok farklı bir tabloya işaret ediyor.

Henüz hakem onayından geçmeyen makalede Loeb'in bulduğu yüzlerce küçük parçanın zamanla okyanusun dibinde toplanan, Dünya'ya ait nesneler olduğu savunuluyor.

Bilimsel makale arşivi ArXiv'de erişime açılan araştırmaya göre nesnelerden bazıları uzaydan geçen kayalar tarafından dökülen "mikrometeoritler" olabilir. Ama önemli bir kısmı yanardağlar tarafından püskürtülen veya endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan parçalardan oluşuyor.

Research Notes of the AAS adlı hakemli dergide yayımlanan diğer araştırma da nesnelerin sıradışı bileşimine odaklanıyor.

Chicago Üniversitesi'nden gökbilimci Patricio Gallardo ve ekibinin hazırladığı makaleye göre, bu kürelerin uzaydan geldiği varsayımından yola çıkarsanız, bileşimleri gerçekten de sıra dışı görünebilir.

Ancak bunların özellikleri, kömür külünden oluşan kirleticilerinin profiline de uyuyor.

Loeb eleştirileri yalanladı

Loeb, 15 Kasım'da Medium'da yayınlanan bir blog yazısında bu eleştirilere yanıt verdi ve yeni makalelerde küreciklerin bileşiminin doğrudan incelenmediğini vurguladı.

Bilim insanına göre keşif gezisinin gerçekleştirildiği bölgede kömür mineralizasyonu yok.

Loeb ayrıca, kömür manyetik olmadığı için araştırma gemisinin cihazları tarafından da toplanamayacağını yazdı.