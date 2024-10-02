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Dünya
AA 02.10.2024 05:33

Harris: İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır" dedi.

Harris: İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınayan Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapan Harris, Tel Aviv'in kendini en iyi şekilde savunabildiğinden her zaman emin olmak istediklerini kaydetti.

Harris, "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz. İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gereken adımları atmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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