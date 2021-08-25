Harris, ABD'nin Asya'ya olan bağlılığını vurgulamak için Vietnam ziyaretine başladı. Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki zorbalığına meydan okumaya devam edeceğini söyledi.

Harris “Pekin'e Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyması için baskı yapmanın ve baskıyı artırmanın yollarını bulmalıyız" dedi.

Harris Singapur'da da Çin'i eleştirmişti

Harris bölgesel gezisinin Singapur ayağında, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki eylemlerinin “zorlama” ve “tehdit” içerdiğini söyleyerek ABD’nin Çin’in eylemlerine karşı bölgedeki müttefiklerini destekleyeceğini belirtmişti.

Çin ise ABD'yi bölgedeki ülkeleri "Çin'i kontrol altına alma planında" "zorlamaya ve sindirmeye" çalışarak ikiyüzlülük yapmakla suçlamıştı.