Harold kasırgası, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Padre Adası'na ulaştı

Hilary Kasırgası'nın California ve Nevada eyaletlerini etkilemesinin ardından bir sonraki adresi Teksas oldu.

CBC News'in haberine göre, ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Harold Kasırgası'nın sabah Padre Adası'na ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Harold Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nden gece boyunca Teksas'a doğru hareket ettiği belirtildi.

Kasırganın yol açtığı rüzgarların saatteki hızının yaklaşık 80 kilometreyi bulabileceği ve kasırga kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Harold Kasırgası'nın Teksas'ın güneyi ve iç kesimlerde aşırı yağış ve şiddetli rüzgarlarla etkili olmaya devam edeceğine işaret edildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, kasırga tedbirleri kapsamında Teksas ulusal muhafızlarını ve hızlı su kurtarma botu ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu.

Abbott, "Teksas, tropik kasırga koşullarının bu hafta bölgeyi etkilemesi nedeniyle mevcut tüm kaynaklarını Güney Teksas'a dağıtmaya hazır" ifadesini kullandı.

Halkı tedbirli davranmaya davet eden Abbott, "Teksaslıları hava durumu konusunda bilinçli olmaya ve halkı güvende tutmak için birlikte çalışırken eyalet ve yerel yetkililerin ve acil durum yönetimi personelinin rehberliğine uymaya teşvik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.