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Dünya
AA 22.08.2023 20:33

Kuzey Kore lideri Kim, başbakanı sel felaketlerinde "sorumsuz" davranmakla suçladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başbakan Kim Tok Hun'un aralarında bulunduğu üst düzey görevlileri, ülkedeki sellere karşı "sorumsuz" davranmakla suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim, başbakanı sel felaketlerinde "sorumsuz" davranmakla suçladı
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Nampho şehrinde etkili bir drenaj sistemi kurulamamasından dolayı aralarında 270 hektarlık pirinç tarlalarının da olduğu 560 hektarlık alanı deniz suyu bastığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim, sellerden dolayı su altında kalmış yaklaşık 270 hektarlık pirinç tarlalarını ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, başbakan ve yetkilileri "sorumsuz ve görevlerini yerine getirmeyen kişiler" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok-hun'u selin oluşturduğu sorunlara "seyirci kalmakla" eleştiren Kim, Başbakanın vekillerden birini bölgeye gönderdiğini ve vekilin sadece "yakıt sağlayıcı" rolü gördüğünü kaydetti.

Kim, ayrıca bir direktörün, bölgede yapılan çalışmalara harcanan yakıt miktarını sakladığını belirtti.

Kim Tok-hun Kabinesi'nin "son yıllarda ekonomik ve yönetim disiplini açısından kötüye gittiğini" öne süren Kim, bunun sonucu olarak "tembel insanların ülkenin ekonomik işlerini sorumsuz davranışlarıyla mahvettiğini" ifade etti.

Kim, son zamanlarda Kuzey Kore'de meydana gelen sellerin "insan yapımı" olduğunu savunurken, başbakan kabinesinin yerel bir şirketin temmuz ayında izinsiz drenaj projesi yürüttüğünü fark etmediğinin altını çizdi.

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