Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 20'nci günü...

Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'i bombaladı. Şehirdeki bir okul da bombaların hedefi oldu.

Kurtarma operasyonunda patlama anları

Harkiv'de Armiyska metro durağındaki patlama sonucu kurtarma operasyonu düzenlendi.

Operasyon sırasında patlama sesleri duyuldu.

Harkiv kentinde zührevi hastalıklar kliniğine düzenlenen bombalı saldırı hasara neden oldu.

Harkiv Valisi, Rusya'nın kenti balistik füzelerle vurduğunu iddia etti.

Rusya güçlerinin şehre girmesine izin verilmediği, karşı taarruz operasyonları yürütüldüğü açıklandı.

Bir binanın önüne roket düştü

Gagarina'da bir binanın önüne düşen roketin patlaması sonucu yangın çıktı.

Bombardımanlarda alevlerle birlikte yoğun bir duman yükseliyor.

Rus ordusu ile Ukrayna askerleri arasında devam eden çatışmalar da siviller tarafından cep telefonuyla çekildi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.