Rusya-Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Çalışma karmaşık, ancak çalışmanın devam ediyor olması başlı başına olumlu.Herhangi bir tahminde bulunmak istemiyoruz. Somut sonuçları bekleyelim" dedi.

Müzakerelerde önemli ilerleme

Moskova ve Kiev'den gelen heyetler, Rusya ordusu ile Ukrayna arasında yaklaşık üç haftadır devam eden çatışmalara diplomatik bir çözüm bulmak için dört tur müzakere için bir araya geldi.

Her iki taraf da daha önce Pazartesi günü video konferans yoluyla yapılan toplantılarda bir belgenin imzalanabileceğine dair umutlarını dile getirmişti, taraflar "teknik bir duraklama" içingörüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

Her iki taraf da hafta sonu ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Rusya'nın müzakerecileri "önemli ilerlemeyi" memnuniyetle karşılarken, önde gelen Ukraynalı bir müzakereci, Moskova heyetinin "ültimatom" vermeyi bırakarak Ukrayna heyetinin tutumunu dikkatle dinlediğini söyledi.