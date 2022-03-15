Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Harkiv'de patlamalar meydana geldi
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ediyor. Harkiv'i hedef alan yoğun bombardıman, gece saatlerinde şiddetini artırdı.
Harkiv'in farklı noktalarında birçok patlama yaşandı. Gagarina'da bir binanın önüne düşen roketin patlaması sonucu yangın çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Harkiv'in farklı noktalarında birçok patlama yaşandı.https://t.co/jyluJ1rGuP pic.twitter.com/8pYAu1as9q— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022
Bombardımanlarda alevlerle birlikte yoğun bir duman yükseliyor. Rus ordusu ile Ukrayna askerleri arasında devam eden çatışmalar da siviller tarafından cep telefonuyla çekildi.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.
Etiketler: Ukrayna
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