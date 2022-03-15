Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir" ifadelerine yer verildi.
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