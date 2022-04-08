Ukrayna ordusunun geçen hafta yeniden kontrolü sağladığı şehirde bir taraftan mayın temizleme çalışmaları sürerken diğer yandan bombardımanlar nedeniyle yıkılan binaların enkazından sivillerin cesetleri çıkarılıyor.

Borodyanka Belediye Başkanı Georgiy Yerko, şehirde iki gündür devam eden arama çalışmaları sırasında 25 sivilin cesedinin enkaz altından çıkarıldığını söyledi.

Şehirdeki evlerin Rus savaş uçakları tarafından bombalandığı için içindeki insanların kurtulma şansları olmadığını kaydeden Yerko, "Daha yüzlerce cesedin bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Savaş başladığı ilk günlerde Rusya’nın uçak saldırıları düzenlediği ilk yerleşimin Borodyanka olduğuna dikkati çeken Yerko, "Şehrin girişinde uçakla ilk vurdukları bir evde biri çocuk olmak üzere 6 kişi öldürüldü" diye konuştu.

Rus ordusunun şehre girerken herkese ve her şeye ateş açmaya başladığını belirten Yerko, şehirde hiçbir asker üs veya merkezin olmamasına rağmen Rusların burayı özellikle uçaklarla ağır bir şekilde bombaladıklarını kaydetti.