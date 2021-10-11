ABD’li ilaç firması Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Bioterapötik, koronavirüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan hap formundaki ilacın özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan COVID-19 hastalarında kullanımı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptı.

Kararı 1 hafta içerisinde açıklaması beklenen FDA, `Molnupiravir` adlı ilacın güvenliğine ve etkinliğine dair verileri inceleyecek. İlaç FDA'dan onay alırsa Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk oral antiviral ilaç olacak.

Merck, 1 Ekim'de koronavirüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki ilacı geliştirdiğini açıklamıştı.