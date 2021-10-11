Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hap formundaki koronavirüs ilacı için FDA’ya başvuru
[Fotoğraf: İHA]
ABD'li ilaç firması Merck, koronavirüse karşı geliştirdiği `Molnupiravir` adlı ilacın acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuruda bulundu.
ABD’li ilaç firması Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Bioterapötik, koronavirüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan hap formundaki ilacın özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan COVID-19 hastalarında kullanımı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptı.
Kararı 1 hafta içerisinde açıklaması beklenen FDA, `Molnupiravir` adlı ilacın güvenliğine ve etkinliğine dair verileri inceleyecek. İlaç FDA'dan onay alırsa Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk oral antiviral ilaç olacak.
Merck, 1 Ekim'de koronavirüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki ilacı geliştirdiğini açıklamıştı.
Etiketler: ABD Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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