Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Mısır ziyareti çerçevesinde "El-Mısri el-Yevm" gazetesinin Kahire'deki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Ulusal birliğin sağlanması gerekiyor"

Burada yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan olayların Filistin meselesine yansıdığını ifade eden Haniye, şunları söyledi:

"Bu durumdan kurtulmak için ortaklık esasına dayalı şekilde Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması, Filistin içişlerinin düzenlenmesi, önceki anlaşmalara göre siyasi düzenin yeniden inşası, halkın genel ve kapsayıcı şekilde seçimlere gitme iradesine saygı gösterilmesi ve Filistin meselesinin korunması gerekiyor. Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün ortaklık esasına dayalı şekilde sona ermesi ve ulusal birliğin sağlanması gerekiyor."

Mısır ile Filistin halkları arasındaki ilişkinin derinliğine dikkati çeken Haniye, Gazze'den Mısır'a bir tehlike gelmeyeceğini söyledi.

Haniye, Hamas'ın ılımlı düşünceyi benimseyen Filistinli ulusal bir kurtuluş hareketi olduğunu, Mısır başta olmak üzere ülkelerin içişlerine müdahale etmeden Arap ve İslam ülkelerinin tamamıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Hamas'ın çalışmalarının, Filistin halkına sağlanacak destek, onların haklarını ve işgal güçleri karşısındaki mücadelesini, direnişini sabit hale getirmek üzerine yoğunlaştığını dile getiren Haniye, bu durumun Filistinli mülteciler vatanlarına dönene, başkenti Kudüs olan Filistin devleti inşa edilene kadar devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA