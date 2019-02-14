Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke; İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, İsveç, İtalya, Belçika ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki gelişmelerin görüşüleceği toplantı öncesi ortak açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın doğusunda beş yıldır devam eden çatışmaların siviller üzerindeki etkilerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, insani yardıma ve korumaya muhtaç 3,5 milyon kişinin durumundan endişe duyulduğu ifade edildi.

AB üyesi 8 ülke, Rusya'ya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği finansal ve askeri desteği derhal kesmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, barışçıl bir çözüm için tarafların Minsk Anlaşması'nı uygulaması gerektiği de belirtildi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.

Kaynak: AA