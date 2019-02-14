İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran devriminin 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran'da eski dışişleri bakanları ve büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

"Bir istisna dışında dünya ile makul ilişkiler kurmakta bir sorunumuz yok"

Zarif, bölge ülkeleriyle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın komşularıyla ilişkilerinin "tarihte hiç görülmediği kadar iyi" olduğunu ve bundan mutlu olduklarını belirten Zarif, şunları söyledi:

"Rusya, Türkiye, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi'ndeki bazı ülkelerle eşsiz ilişkilerimiz var. Aynı ilişkileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de kurmak istiyoruz. Bir istisna dışında dünya ile makul ilişkiler kurmakta bir sorunumuz yok."

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimine de değinen Zarif, "Türkiye dışarıdan yönlendirilen darbecilerin saldırısına uğrayınca gece boyunca Türk hükümetiyle dayanışma içindeydik. Çünkü askeri güçlerin demokrasinin iktidarına egemen olmasını kabul etmedik" diye konuştu.

"İsrail müttefiklerinin bölgede yeri yoktur"

ABD'lilerin sürekli olarak kendilerine "Bu bölgede ne arıyorsunuz?" diye sorduğunu hatırlatan Zarif, asıl ABD'nin burada ne aradığının sorulması gerektiğini, çünkü kendilerinin bu bölgede yaşadığını ve bu topraklardan silinmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Zarif, bölgede İsrail ile ittifak kurulduğu yönündeki iddialara ilişkin ise, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail müttefiklerinin bölgede yeri yoktur. Samandan bir ittifakla (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu iktidarda tutmak isteyenlerin durumu kumdan kale yapanların durumu gibidir."

Kaynak: AA