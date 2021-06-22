Aşılama yaygınlaşıyor, tedbirler gevşetiliyor ancak salgın henüz bitmedi. Koronavirüs salgınının, sosyal hayatı etkilediği gibi seyahat alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiği de bir gerçek. Ülkeler yurt içinde olduğu kadar seyahat düşüncesi olanlar için de bazı kurallar uygulamaya devam ediyor.

Avrupa ülkeleri ve dünya ülkelerinin yarısından fazlası, ülkelerine gelen yolcular için koronavirüs aşısı ve negatif test sonucu gibi seyahat önlemleri aldı.

Türkiye, bazı ülkelerle karşılıklı seyahat anlaşması imzalayarak ülkeler arası seyahat kurallarını belirledi. Karşılıklı anlaşma imzalanmayan ülkelere seyahatlerde ise ülkelerin kendi koyduğu kısıtlamalar dikkate alınıyor.

İşte, Türkiye’den bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Rusya’ya gidecek yolcuların uyması gereken koronavirüs seyahat şartları...

ABD

Türkiye'den ABD'ye gidecek yolcular için karantina uygulaması yok. Yolcunun nereden gittiği de fark etmiyor. Vatandaş olsun olmasın herkesin negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. İki doz aşı olanlar dahi aşı olduklarına dair belgeleriyle birlikte negatif test sonuçlarını göstererek ülkeye giriş sağlayabiliyor. İç hat uçuşlarda test şartı aranmıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Almanya

Almanya, Türkiye’den gelenlere karantina koşulunu 6 Haziran’da kaldırdı. 6 yaş ve üstü kişilerin 48 saat içinde yapılmış antijen testi ya da 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarından birini veya aşı pasaportunu ibraz etmesi ülkeye girişlerde yeterli.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fransa

Koronavirüs salgınını önlemek için seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkaran Fransa, “turuncu ülkeler” listesine aldı. Buna göre, Türkiye’den Fransa'ya gidecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulanmıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gitmek isteyen ve COVID-19 aşısı vurulan kişilerin negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Yolcular aşı olmadıysa ülkeye girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisini belirterek, negatif test sonucunu onaylatması ve kendini 7 gün izole etmesi şart.

Yunanistan

Türkiye ile Yunanistan arasındaki aşıların karşılıklı tanınması anlaşmasına varıldı. Buna göre, aşı olmuş ya da son 72 saat içinde test sonucu negatif çıkanlar, karşılıklı olarak her iki ülkeyi ziyaret edebiliyor.

Aşı için ise en az 14 gün önce tamamlamış ve bir kamu otoritesi tarafından düzenlenen ve ilgili mevzuata uygun olarak Yunanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca veya Rusça ibraz gerekiyor.

İspanya

Türkiye’den İspanya’ya seyahatlerde aşı belgesi şartı aranıyor. Aşı belgesinin en az 14 gün içinde menşe ülke tarafından onaylanmış olması gerekiyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Buna göre İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca düzenlenen aşı sertifikasında, kişinin adı-soyadı, aşı tarihi, alınan son doz tarihi belirtiliyor.

Ayrıca, uygulanan aşı türü, doz sayısı, belgeyi düzenleyen ülke ve aşı belgesini düzenleyen kurum bilgilerinin sertifikada bulunması gerekiyor.

Portekiz

Yolcular, son 72 saat içinde temin edilmiş ve havayollarından garantili negatif COVID-19 testi veya hızlı antijen testi ibraz etmek zorunda.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Polonya

Son 48 saatte alınmış negatif PCR testinin Lehçe veya İngilizce ibrazı halinde karantinadan muaf olunuyor.

Hırvatistan

Türkiye’den Hırvatistan’a seyahat edecek yolcular için herhangi bir karantina zorunluluğu yok. Negatif test sonuçlarının ibraz edilmesi ülkeye girişlerde kabul görüyor.

[Fotoğraf: AA]

Macaristan

Türkiye ile Macaristan karşılıklı olarak birbirlerinin COVID-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı.

COVID-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, PCR testi ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilir. Ayrıca aşı belgesi sahibi kişilerin 18 yaş altındaki refakatçileri de aynı şekilde muaf.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Türkiye veya Macaristan resmi kurumları tarafından vurulan her aşı kabul ediliyor.

Anlaşma 11 Mayıs saat 00.01 itibarıyla hayata geçti.

İngiltere

İngiltere, gelen yolculardan kendilerini 10 gün boyunca karantinaya almalarını istiyor. Karantinadan çıkmak için ise bu süre boyunca yapılan 2 koronavirüs testinin negatif çıkması bekleniyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rusya

22 Haziran itibarıyla Rusya ve Türkiye için karşılıklı uçuşlar başladı. İlk Rus kabilesi Türkiye’ye 22 Haziran’da ulaştı.

Türkiye’den Rusya’ya giden yolcuların 72 saat öncesine kadar olan pozitif test sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.

[Fotoğraf: AA]