Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2025 11:43

Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinliler zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yüzlerce Filistinli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir klinikte hayatın en temel gereksinimlerinden mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinliler zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun tahliye emirleri sonrasında farklı bölgelerden gelerek UNRWA'ya bağlı Han Yunus Merkez Kliniği'ne sığınan Filistinliler "insani olmayan" şartlarda hayatlarını idame ettiriyor.

İsrail ordusunun karadan girerek alt ve üst yapıyı tahrip etmesi sebebiyle klinikte su ve elektrik gibi temel hizmetler bulunmuyor. Devam eden göçlerle de insanlar neredeyse üst üste, aç, susuz, ilaç ve tedaviden yoksun bir hayat sürüyor.

Barınma merkezine dönen klinikte yaşam koşulları çok ağır

Bir zamanlar hastaların tedavi gördüğü şimdilerde ise barınak olarak kullanılan Han Yunus Merkez Kliniği'ne sığınan Filistinliler, yaşadıkları "sefaleti" dünyaya anlattı.

Beni Süheyla sakinlerinden olup kliniğe sığınan Mustafa er-Rakıb, İsrail ordusunun "batıya" tahliye emirlerinden sonra bu klinikten başka gidecek ve başlarını sokacak bir yer bulamadıklarını söyledi.

Rakıp, "Bu klinik savaş öncesinde hastalara hizmet ediyordu ama şimdi gördüğünüz gibi neredeyse yıkık durumda. Lavaboları çok kötü, su yok. 300 aile burada yaşıyor. İnsan yaşamına uygun değil." dedi.

Klinikteki herkesin hasta olduğunu ve ilaç bulamadığını söyleyen Rakıp, "2 aydır bu sefaleti çekiyoruz. Bir ateşkes oldu ve onun bedelini çok ağır ödedik. Şimdi inşallah yeni bir ateşkes olur da halkın ihtiyaçları ve talepleri karşılanır." diye konuştu.

Filistinlilerin artık dayanacak gücü kalmadı

Ummu Emin de pek çok yere göç ettikten sonra son olarak bu kliniğe geldiğini dile getirdi.

Klinikte en çok temizlik ve hijyen konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Ummu Emin, "Yere serdiğimiz naylon çadırların üzerinde yaşıyoruz. Yiyeceğimiz, içeceğimiz, yatak döşeğimiz, hiç bir şeyimiz yok. Her yer çöp dolu. Un bile alamıyoruz, çok pahalı. Suyu çok uzaktan taşıyoruz." sözleriyle yaşadıkları zorlukların boyutunu ortaya koydu.

Yaşlı ve yatağa mahkum annesine bakan Suheyla Ahmed ed-Dağme de 2 yıldır devam eden savaş ve "göçebelikten" çok yorulduğunu söyledi.

Bölgede yetişkin bezi ve su olmadığı için yatalak annesinin hijyenini sağlayamayan Dağme, "Lütfen bana yardım edin." diyerek ağladı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD yalnızca 3 ülkeyle ticaret anlaşmasına vardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Çin'den ABD'nin tarife kararına karşı "gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz" mesajı
13:13
Sağlık Bakanlığından aşırı sıcaklarda "sıvı tüketimi ve beslenme" uyarısı
13:01
Yılmaz: e-Devlet alanında kullanıcı odaklılıkta Avrupa'da 2'nciyiz
12:53
İran'dan Trump'a yalanlama: Tarafımızdan ABD'ye görüşme talebi iletilmemiştir
13:05
Türk ve Moğol konargöçer toplumların kurganları gün yüzüne çıkarılıyor
12:39
Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 17 bin 315 Filistinli öğrenciyi öldürdü
Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ