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Dünya
Reuters 17.10.2023 09:07

Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 49 Filistinli öldürüldü

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Han Yunus ve Refah'taki gece saldırılarında en az 49 Filistinli öldürüldü.

Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 49 Filistinli öldürüldü

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