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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
17.10.2023 09:07
, 17.10.2023 09:22
SON GÜNCELLEME
17.10.2023 09:22
Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 49 Filistinli öldürüldü
Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Han Yunus ve Refah'taki gece saldırılarında en az 49 Filistinli öldürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
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