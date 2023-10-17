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Dünya
AA 17.10.2023 09:02

Brüksel'de iki kişinin öldürüldüğü saldırının ardından yoğun güvenlik önlemleri sürdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki İsveçlinin rastgele açılan ateşle öldürülmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri ve soruşturma devam etti.

Brüksel'de iki kişinin öldürüldüğü saldırının ardından yoğun güvenlik önlemleri sürdü

Dün akşam saatlerinde kentin merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede düzenlenen silahlı saldırının ardından alınan yoğun önlemler sürdü.

Bu kapsamda maçın ardından seyircilerin stadyumu terk etmesine 2 saat kadar izin verilmedi. Ardından stadyum tedbirler altında boşaltıldı.

Tehlike kodunun en yüksek seviyeye çıkarıldığı kentin hemen her yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler yapıldı.

Savcılıktan ise bir açıklama yapılmazken, zanlının halen yakalanmadığı öğrenildi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapmıştı.

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