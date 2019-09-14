Dünya
Hamburg Havalimanında güvenlik alarmı: Havalimanı boşaltıldı14 Eylül 2019 Cumartesi 10:15 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:44
Almanya'daki Hamburg Havalimanında üzerinde kimlik bulunmayan bir kişi paniğe neden oldu. Şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Havalimanı ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Güvenlik alarmı verildi, havalimanındaki yolcular tahliye edildi.
Almanya'da Hamburg Havalimanında, güvenlik güçleri üzerinde kimlik bulunmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Gelişme paniğe yol açtı, havalimanında alarm verildi.
Uçaklardaki tüm yolcular indirilirken, uçak saatini bekleyen binlerce yolcu da dışarı çıkarıldı.
Kaosun yaşandığı o anlar, amatör kameraya yansıdı.
Olayların ardından havalimanı yetkilileri, uçuşların kademeli olarak başladığını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Hamburg havalimanı almanya