Dünya

Hamburg Havalimanında güvenlik alarmı: Havalimanı boşaltıldı

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:15 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:44

Almanya'daki Hamburg Havalimanında üzerinde kimlik bulunmayan bir kişi paniğe neden oldu. Şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Havalimanı ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.