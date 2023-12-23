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Dünya
AA 23.12.2023 17:24

Hamas'tan uluslararası kuruluşlara İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip çağrısı

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan uluslararası kuruluşlara İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip çağrısı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin maruz kaldıkları ihlal ve işkencelerin ortaya çıkarılması için Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlardan sorumluluklarını yerine getirmeleri istenilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'nden suç ordusu tarafından alıkonulan, koşulları hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan cezaevlerinde zorla kaybedilen yüzlerce Filistinlinin akıbetini ortaya çıkarılması için işgalci İsrail makamlarına baskı kurulması çağrısı yapıyoruz."

İsrail'in Haaretz gazetesi, 18 Aralık'ta, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkonulan yüzlerce kişinin haftalarca Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve bunlardan bazılarının burada öldüğünü duyurmuştu.

Haberde kaç kişinin, ne zaman öldüğüne dair ise detay verilmemişti.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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