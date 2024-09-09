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Dünya
AA 09.09.2024 17:39

Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

Rişk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde anlaşmaya varılan şeye mecbur edilmezse, İsrail'in esirleri gün yüzü göremeyecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeler konusunda ise Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakere noktası olarak sayılması, bizi en başa götürür" değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, açıklamasında İsrail'in ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Yalanlarla ve müzakereleri aksatarak Filistin halkımıza yönelik saldırıların sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin, özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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