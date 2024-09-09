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Dünya
AA 09.09.2024 16:26

Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildiğini açıkladı.

Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Avrupa havalimanları arasında Google kullanıcılarının yaptığı yorumlar üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı.

Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.

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