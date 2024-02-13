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Dünya
AA 13.02.2024 19:49

Hamas'tan "Nasır Hastanesi" açıklaması: İsrail'in suç işleyeceğinin işaretidir

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında konuşlanan İsrail ordusunun, yerinden edilenlerden hastaneyi terk etmelerini istemesinin "onlara karşı suç işleme" niyetinin göstergesi olduğunu belirtti.

Hamas'tan "Nasır Hastanesi" açıklaması: İsrail'in suç işleyeceğinin işaretidir
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'nin kuzey kapısı yakınında konuşlanması ve yerinden edilmiş insanlardan hastaneyi terk etmelerini istemesi, İsrail'in bu vatandaşlara karşı suç işleme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) "yerinden edilmiş kişiler ile İsrail güçlerinin doğrudan tehdidi altında ciddi tıbbi ve farmasötik malzeme sıkıntısı çeken Nasır Tıp Kompleksi'ni korumak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.

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