Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistin'de korkunç eşiklerin aşıldığını ve buradaki durumundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Panot, partisinin, Fransa'nın Filistin devletini tanıması çağrısı yapan önergeyi bugün meclise sunacağını belirtti.

Söz konusu önerge kapsamında, Fransa'nın, Filistin devletini Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde de tanımasını isteyeceklerini kaydeden Panot, bugün mecliste Gazze'den dönen Fransız doktor heyetiyle bir araya geleceklerini ifade etti.

Panot, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, tüm Filistin halkından (Gazze'nin) güneyine sığınmasını istedikten sonra 1,4 milyon Filistinli Refah'ta sıkıştı kaldı." dedi.

Öncesinde "kırmızı bir çizgi" oluşturan Refah kentine artık Netanyahu'nun saldırı düzenlediğini söyleyen Panot, tüm derneklerin, Refah'taki bu saldırıların "kan gölüne" dönüşeceğini belirttiğini aktardı.

"Bir halkın tamamını güneye sığınmaya zorladıktan sonra aynı yerde çadırlarda yaşayan insanları hedef alarak ne tür bir mesaj verildiğini bilmiyorum." diyen Panot, böyle hareket ederek "İsrail'in soykırım niyetini ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durum karşısındaki endişelerini de dile getiren Panot, "Fransa'nın, Netanyahu'nun Gazze'deki katliamları durdurması için, bu ülkeye yönelik yaptırım meselesi konusunda daha yüksek sesle konuşması gerektiğini" kaydetti.