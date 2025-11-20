Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Dünya
AA 20.11.2025 16:48

Hamas'tan İsrail'in Gazze'deki ihlallerine ilişkin açıklama

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırıların durdurulması anlaşmasını ihlal ederek 'Sarı Hat'tı batıya kaydırmak suretiyle "açık bir ihlalde" bulunduğunu ve Filistinlileri zorunlu kitlesel göçe zorladığını belirtti.

Hamas'tan İsrail'in Gazze'deki ihlallerine ilişkin açıklama

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ordusunun "sarı bölge" olarak tanımlanan alanlarda yayılması ve çok sayıda Filistinli aileyi muhasara altına almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kasım, "İşgal güçleri, sarı hattı her gün batıya doğru kaydırmak suretiyle açık bir ihlalde bulunuyor; bunun sonucu olarak halkımız kitlesel şekilde yerinden ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Hamaslı yetkili, "Sarı Hat" üzerindeki bu değişiminin, mutabık kalınan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu kaydetti.

Kasım, arabuluculara, bu ihlalleri ivedilikle durdurması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

