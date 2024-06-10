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Dünya
AA 10.06.2024 19:47

Hamas ve İslami Cihad liderleri Katar'da bir araya geldi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Gazze'deki savaşın durdurulması yönündeki çalışmaları görüştü.

Hamas ve İslami Cihad liderleri Katar'da bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da Nehhale ve yardımcısı Muhammed el-Hindi'nin de aralarında olduğu İslami Cihad heyetini kabul etti.

Taraflar, İsrail'le yürütülen dolaylı müzakereleri ve savaşın durdurulması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Filistin direniş gruplarının sahada ve siyasette bir hareket ettiğini vurgulayan taraflar, İsrail'le varılacak herhangi bir anlaşmanın, "kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi, yeniden imar, ablukanın kaldırılması ve ciddi bir esir takasını" içermesi gerektiğine işaret etti.

Heniyye 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

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