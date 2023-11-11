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Dünya
AA 11.11.2023 02:24

Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur

Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı.

İsrail'e ve onun uyguladığı Nazi politikasına karşı sadece kınamalarla yetinilmesinin onu suç işlemeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bundan doğan tarihi sorumluluğun, Gazze'deki çocukları ve savunmasız sivilleri korumayı başaramayanların peşini bırakmayacağı belirtildi.

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dünden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı.

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