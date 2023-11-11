Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2023 01:46

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını duyurdu.

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi karanlığa gömüldü
Gazze'deki Endonezya Hastanesi karanlığa gömüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:43
İsrail, bir gün içinde Gazze'de 6 hastaneyi hedef aldı
02:27
Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur
02:04
İsrail, Şifa Hastanesi çevresine yeniden 'şiddetli' saldırılar düzenledi
01:59
İsrail, Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı
01:25
DSÖ: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
01:32
Macron'dan İsrail'e 'sivilleri bombalamayı durdurma' çağrısı
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ