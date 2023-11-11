Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.