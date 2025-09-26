Hamas: Netanyahu'nun BM'de protesto edilmesi, İsrail'e uygulanan uluslararası izolasyonu yansıtıyor

Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının ardından Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan bir savaş suçlusunun, BM'de, Gazze'de her gün ihlal ettiği hak, hukuk, adalet ve insanlık dersi vermesine izin verilmesi ironiktir." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun yalanlarının ve İsrail ordusunun işlediği soykırımı açıkça inkar etmesinin, BM'nin ve uluslararası kurumların raporlarında belgelenen gerçekleri değiştirmeyeceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı'nın, Gazze Şeridi'ni kontrol altına alma ve orada "kukla" bir hükümet kurma çabalarına da değinilen açıklamada, bunun gerçekleşmeyecek bir hayal olduğu ve vesayet çeşitlerini kabul etmeyeceğini kanıtlamış Filistin halkının buna izin vermeyeceği aktarıldı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını Netanyahu'nun tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, "Esirleri gerçekten önemseseydi, acımasız bombalamaları, katliamları ve Gazze kentindeki yıkımı durdururdu. Ama yalan söylüyor ve onları ölüme maruz bırakmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Esir takası anlaşmasına varılamamasının tek sebebinin de, "uzlaşmaz tavrı, saldırganlığı sürdürmedeki ısrarı, geçen ocak ayında varılan anlaşmayı sabote etmesi ve arabulucu ülke konumundaki Katar'da bulunan müzakere heyetine düzenlediği başarısız suikastla" Netanyahu olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun, Gazze'ye kurulan hoparlörler aracılığıyla İsrailli esirlerin kendisini duyabileceğini öne sürmesinin ise "hastalıklı sömürgeci" zihniyeti yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Hamas'ın dünyadaki Yahudileri öldürmeyi hedeflediği iddiasının ise Filistin halkını ve direniş güçlerini şeytanlaştırmaya yönelik sistematik kampanyanın bir parçası olduğu aktarıldı.

BM salonundaki delegasyonların Netanyahu'nun konuşmasını protesto etmesine de değinilen açıklamada, bunun, "Netanyahu ile haydut İsrail'e uygulanan uluslararası izolasyonun ne kadar derinleştiğini ve Filistin halkının self determinasyon ve kendi devletini kurma hakkına verilen desteğin de ne kadar genişlediğini gösterdiği" vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda konuşma yapmak için kürsüye çıkarken, çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etmişti.

Netanyahu, önemli ölçüde boşalan salonda yaptığı konuşmada, Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savunmuş ve soykırım yapmadıklarını iddia etmişti.