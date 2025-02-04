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Dünya
AA 04.02.2025 13:54

Hamas: Kontrol noktası operasyonu, İsrail'in suçlarının cezasız bırakılmayacağının göstergesi

Hamas, 8 İsrail askerinin yaralandığı işgal altındaki Batı Şeria'da askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıyı "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların bir karşılığı" olarak niteledi.

Hamas: Kontrol noktası operasyonu, İsrail'in suçlarının cezasız bırakılmayacağının göstergesi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli bir direnişçinin, Tubas kentinin doğusundaki Teyasir askeri kontrol noktasını hedef alan kahramanca ve nitelikli saldırı operasyonunu tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü saldırılara işaret edilen açıklamada, "İşgalcilerin suçlarının ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağını vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırmaya yönelik tüm vahşi projelerinin bertaraf edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyon, Batı Şeria'daki devrimci gençliğimizin ve kahraman direnişimizin direniş yolunda ilerleme ve faşist Siyonist saldırganlığa karşı koyma kararlılığını teyit ediyor."

Açıklamada ayrıca Filistinli gençlerin direnişi takdir edilerek halka "İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı direniş" çağrısı yapıldı.

Bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Teyasir askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 8 İsrail askeri yaralanmıştı. Saldırganın ise öldürüldüğü aktarılmıştı.

Gazze'de ateşkese varılmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin, Tulkerim ve Tubas'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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