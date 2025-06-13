Hamas: İsrail'in İran'a saldırısı, bölgesel patlamaya yol açabilecek tehlikeli bir gelişme

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist projenin, bölgenin tamamı için varoluşsal bir tehdit teşkil ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "İslam aleminin merkezi düşmanı ile verilen kader niteliğindeki mücadelenin doğasını teyit eden tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirilen İsrail saldırısı şiddetle kınandı.

Uluslararası norm ve sözleşmelerin açık bir ihlali olan saldırının, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin, bölgeyi Talmudik hayallerine hizmet ve Müslüman halklar üzerindeki tahakküm arayışı doğrultusunda açık çatışmalara sürükleme ısrarını yansıttığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Siyonist projenin yalnızca Filistin için değil, tüm bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu; bu projenin, boyun eğmeyi reddeden ve İslam aleminin davalarına, başta Filistin meselesi olmak üzere, destek vermekte ısrar eden herkesi hedef aldığı" vurgulandı.

İran ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Hamas, hayatını kaybeden İranlı komutanlar ve bilim insanları için ülke yönetimine ve halkına başsağlığı diledi.

Hamas, "İran’ın Filistin’e ve direnişe verdiği kararlı desteğin bedelini ödediğini" ve İslam dünyasının İsrail saldırıları karşısında ortak bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Siyonist yapının İslam aleminin merkezi düşmanı olduğu" kaydedilen açıklamada, İsrail ile verilen mücadelenin "bir kader meselesi olduğunu ve bu mücadelenin, halklarımızı siyonist rejimin suçlarından ve yayılmacı planlarından korumak için safların birleştirilmesini ve çabaların bütünleştirilmesini gerektirdiği" ifade edildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.