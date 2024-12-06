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Dünya
AA 06.12.2024 17:00

Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresine düzenlediği yoğun bombardıman sonucu en az 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek hasta ve sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail askerlerinin bazı Filistinlileri alıkoyduğu aktarılan açıklamada, alıkonulan kişilerin bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tehcir ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu suçlar kapsamında hastaneleri de hedef almayı sürdürdüğü kaydedildi.

Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskının bölgeye yönelik yoğun bombardımandan sonra gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Hastanenin çevresindeki yerleşim binalarını yerle bir eden bombardıman sonucu 30'dan fazla kişi şehit oldu, onlarca yaralı ve kayıp var" ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin 14 aydan beri Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediği belirtilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin söz konusu suçu ABD'den aldığı siyasi ve askeri desteklerle gerçekleştirdiğine işaret edildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi ve sağlık sistemine karşı işlediği suçların soruşturulması için uluslararası bir komitenin kurulması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin durdurulması için uluslararası toplumun da harekete geçmesi talebinde bulunuldu.

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