Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçınıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Siyonist işgalci (İsrail), ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçınmayı sürdürüyor. Başta çadır, karavan, yakıt ve enkaz kaldırmak için gerekli iş makineleri olmak üzere en önemli ve acil ihtiyaçların girişini kasıtlı olarak geciktirip engelliyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, bu anlamda uygulananların üzerinde anlaşmaya varılanların çok altında kaldığını, yardım ve insani duruma ilişkin taahhütlerin açık bir şekilde eksik uygulandığını aktardı.

Hamas Sözcüsü, Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere anlaşmanın insani protokolünün uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesi için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de neden olduğu büyük yıkıma dikkati çeken Kasım, yardımların ateşkes anlaşmasında merkezi bir mesele olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği ve geciktirdiği belirtilmişti.