Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2025 14:13

Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçınıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçındığını, barınma malzemeleri, yakıt ve enkaz kaldırmak için gerekli ağır ekipmanların girişini kasıtlı olarak geciktirdiğini duyurdu.

Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçınıyor
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Siyonist işgalci (İsrail), ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamaktan kaçınmayı sürdürüyor. Başta çadır, karavan, yakıt ve enkaz kaldırmak için gerekli iş makineleri olmak üzere en önemli ve acil ihtiyaçların girişini kasıtlı olarak geciktirip engelliyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, bu anlamda uygulananların üzerinde anlaşmaya varılanların çok altında kaldığını, yardım ve insani duruma ilişkin taahhütlerin açık bir şekilde eksik uygulandığını aktardı.

Hamas Sözcüsü, Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere anlaşmanın insani protokolünün uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesi için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de neden olduğu büyük yıkıma dikkati çeken Kasım, yardımların ateşkes anlaşmasında merkezi bir mesele olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği ve geciktirdiği belirtilmişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Kontrol noktası operasyonu, İsrail'in suçlarının cezasız bırakılmayacağının göstergesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Enkazdan 158 saat sonra kurtarıldı: Acılarım dün yaşanmış gibi içimde
13:58
Hamas: Kontrol noktası operasyonu, İsrail'in suçlarının cezasız bırakılmayacağının göstergesi
13:49
Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti
13:48
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
13:40
Ankara Ulus'ta göçük
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
FOTO FOKUS
Ankara'da inşaat alanında yangın
Ankara'da inşaat alanında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ