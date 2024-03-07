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Dünya
AA 07.03.2024 15:20

Hamas heyeti, Gazze'de ateşkesle ilgili müzakerelerde bulunmak üzere gittiği Kahire'den ayrıldı

Hamas, ateşkeş görüşmelerini yürüten heyetinin hareketin liderlerine danışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını, ancak müzakerelerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabaların devam ettiğini duyurdu.

Hamas heyeti, Gazze'de ateşkesle ilgili müzakerelerde bulunmak üzere gittiği Kahire'den ayrıldı

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hamas delegasyonu bugün hareketin liderleriyle istişarede bulunmak üzere Kahire'den ayrılırken, saldırıların durdurulması, yerlerinden edilenlerin geri dönmesi ve Filistin halkına yardım sağlanması için müzakereler ve çabalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kahire el-İhbariyye kanalı Mısırlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ramazan ayı gelmeden ateşkesin sağlanması için tüm taraflar arasında istişarelerin devam ettiğini" aktardı.

Mısırlı yetkilinin, "Hamas heyeti ateşkes konusunda istişarede bulunmak üzere Kahire'den ayrıldı ve müzakereler önümüzdeki hafta devam edecek." dediği belirtildi.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edileceği bildirilmişti.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

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