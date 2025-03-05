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Dünya
AA 05.03.2025 00:52

Hamas: Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için tüm imkanlar sağlanmalı

Hamas, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik "Arap planını" memnuniyetle karşıladığını ve başarısı için tüm imkanların sağlanması çağrısında bulundu.

Hamas: Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için tüm imkanlar sağlanmalı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa planını memnuniyetle karşılıyoruz ve başarısı için tüm imkanların sağlanmasını talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Kahire'deki Olağanüstü Arap Zirvesi'nde liderlerin yaptığı konuşmaları takdir ediyoruz. Tüm liderler, halkımızın zorla göç ettirilmesine yönelik işgal planlarını, ilhak ve yerleşim projelerini reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, halkımızın özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkına olan desteklerini dile getirdi."

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