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Dünya
AA 07.12.2023 23:16

Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluk hakim

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluğun hakim olduğunu belirterek, temel günlük ihtiyaçların karşılanmasının artık günler alacağını söyledi.

Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluk hakim
[Fotograf: Reuters]

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Barınma merkezlerinde, okullarda ve bazı hastanelerde gerçek bir trajedi yaşıyorlar. Acıları her geçen gün daha da kötüleşiyor. En temel insani yardımlardan ve tıbbi hizmetlerden yoksunlar" diye konuştu.

Un, ekmek, gaz gibi temel malzemeleri elde etmenin artık çok nadir hale geldiğini ve bunları edinmenin günler almaya başladığını belirten Hamdan, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların açıklamalarına göre orada açlık, susuzluk ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığına dikkat çekti.

Hamas: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluk hakim

Gazze Belediyesi'nin bugün kuzeyde susuzluğun hakim olduğunu duyurduğunu dile getiren Hamdan, bombardımandan ölmeyenlerin su ve yiyecek yokluğu nedeniyle açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini, yaralı ve hastaların ilaç ve tedavi yetersizliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hamdan, Gazze Şeridi'ne giren günlük yardım miktarının 100 tırı geçmediğini, günlük ihtiyacın ise 600 tırı aştığını ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamdan, günlük bombalamalar, yakıt tükenmesi veya kuşatma nedeniyle yaklaşık 55 hastane ve sağlık tesisinin hizmet dışı kalmasından sonra şu an Gazze Şeridi'nde sadece 4 hastanenin hizmet verebildiğine işaret etti.

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