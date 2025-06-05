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Dünya
AA 05.06.2025 04:58

Hamas: ABD'nin BMGK'daki vetosu Gazze'de soykırımın sürmesi için yeşil ışıktır

Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısına karşı veto yetkisini kullanmasının, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği soykırıma doğrudan destek anlamına geldiğini açıkladı.

Hamas: ABD'nin BMGK'daki vetosu Gazze'de soykırımın sürmesi için yeşil ışıktır

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes için BMGK'ya sunulan karar tasarısının, ABD'nin tek oyuyla veto edilmesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin vetosu, Washington'un faşist işgal hükümetine karşı körü körüne taraflılığını temsil ediyor ve Gazze Şeridi'nde insanlığa karşı işlediği suçları desteklediğini teyit ediyor." denildi.

Washington'ın uluslararası hukuku hiçe saydığına değinilen açıklamada, bunun Filistin kanının dökülmesini durdurmaya yönelik her türlü uluslararası çabayı tamamen reddettiğini yansıtan küstah bir tutum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin tutumu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillere karşı vahşi soykırım savaşını sürdürmesi için yeşil ışık anlamına geliyor ve İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suça tam ortak olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Hamas, açıklamasında şunları kaydetti:

"BMGK'nın 20 aydır devam eden savaşı durdurmadaki başarısızlığı, kuşatmayı kıramaması veya gıda yardımı girdirememesi, uluslararası toplum kurumlarının rolü ve İsrail'in hiçbir hesap vermeden veya ona yönelik fiili bir eylemde bulunulmadan her gün ihlal etmeyi sürdürdüğü uluslararası yasa ve sözleşmelerin etkinliği konusunda temel soruları gündeme getirdi."

Açıklamada, uluslararası topluma bu ahlaki ve siyasi çöküşe karşı acilen harekete geçilmesi, soykırım savaşının derhal durdurulması ve İsrail liderlerinin Filistin halkına karşı işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermeleri için baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

BMGK'ya Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, dün Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD'nin tek oyuyla veto edilmişti.

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