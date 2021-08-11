İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, İran'da yeniden tırmanışa geçen COVID-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınmasının ülkenin en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Hamaney, yetkililere "vaka ve can kayıplarını azaltacak tedbirleri bir an önce hayata geçirmeleri" çağrısında bulundu.

"İthalatın artırılması" vurgusu

Hamaney, aşılama sürecinin ağır ilerlediği ülkede, aşı tedarikinin hızlandırılması için üretim ve ithalatın artırılmasını istedi.

Daha önceki bir konuşmasında ABD ve İngiliz menşeli aşıların ülkeye girişini yasaklayan Hamaney, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

336 şehir "kırmızı" kategoride

Hamaney, 8 Ocak'ta yaptığı bir konuşmasında ABD ve İngiliz menşeli aşıların "güvenilir olmadığı" gerekçesiyle ülkeye girişini yasaklamıştı. Kararın ardından ABD'de yaşayan İranlıların satın alarak ülkeye göndermek istediği 150 bin doz Pfizer-Biontech aşısının sevkiyatı iptal edilmişti.

İran'da 9 Ağustos'ta 588 can kaybı ve 40 bin 808 yeni vaka ile salgının başladığı 19 Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka ve can kaybına ulaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 336 şehrin yüksek riskli olarak adlandırılan "kırmızı" kategoride olduğunu duyurmuştu.

Aşılama sürecinin ağır işlediği yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, şu ana kadar toplam 17 milyon 294 bin 797 doz aşı uygulandığı açıklanmıştı.