Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Hafter'e destek veren ülkelerle ilişkilerini kesme kararı aldıklarını söyledi. Libya ilk olarak askeri okula düzenlenen saldırının arkasında olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri kesiyor.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri TRT Haber'e konuştu. Libya'ya gidecek Türk askerini kardeş olarak gördüklerini söyledi.

"Hafter'in saldırıları yüzünden askeri destek istemeye mecbur kaldık"

Darbeci Hafter'e verilen desteğin karşısında, Türkiye'den yardım istemeye mecbur kaldıklarını söyleyen El Meşri, "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talebi üzerinde Türkiye müdahale edecektir. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’den resmi bir talepte bulundu. Bu müdahale belirli operasyonlarda düşmanın ilerlemesine engel olmak ve hareketini zayıflatmak amacı ile yapılacak." dedi.

El Meşri sözlerini şöyle sürdürdü;

Prensipte biz herhangi bir yabancı müdahale istemiyoruz ancak biz Türk dostlarımızdan yardım almaya mecbur kaldık. Türkler Libya’da memnuniyet ile karşılanacak. Hafter, Fransız güçleri ile işbirliği yaptı, onların helikopteri düştü içinde subaylar vardı. Rus Wagner firması ile, Sudan’dan ve Çad’dan paralı askerlerle ile işbirliği yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın desteği de sınırsız. Bu kadar dış müdahaleye ancak dostlarla işbirliği yaparak karşı durabiliriz. Biz de Türkiye’den yardım istedik. Türk askerleri yerine Türk iş adamları, inşaat firmaları ve Türk fabrikalarının gelmesini isterdik. Onlarla beraber yabancı ülkelerden destek alan, Hafter’in hareketini yok edeceğiz.

El Meşri, Hafter güçlerinin başkent Trablus'ta bir askeri okula yönelik saldırısıyla ilgili de Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı.

El Meşri: Askeri okula düzenlenen saldırı BAE'nin SİHA'ları ile yapıldı

Hafter'in en büyük destekçilerinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğun söyleyen El Meşri, "Askeri Eğitim Fakültesi’nin öğrencilerine saldırısını da Birleşik Arap Emirlikleri’nin İnsansız Hava Aracı olduğu kesinleşti. Bu konuyu görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden acil kapalı bir toplantı istedik." diye konuştu.

El Meşri ayrıca şunları kaydetti;

"DEAŞ'ta askeri okula saldırmıştı, Hafter DEAŞ gibi davranıyor"

"DEAŞ unsurları da bir askeri okulda intihar saldırısı düzenlemişti. Hafter de aynı DEAŞ gibi davranıyor. Hafter, Türkiye’nin ciddiyetini ve Libya’nın meşru ve tanınmış hükümetine olan desteğini görünce bunu kırmak istedi. Acil bir şekilde çok büyük askeri operasyonlar düzenlemeye başladı. Bunlarla bize maddi ve manevi zarar verebileceğini düşündü. Biz buna karşılık cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bu cevap sadece Hafter’e değil. Hafter’e destek veren ülkelerle tüm ilişkilerimizi kesmeye karar verdik.

Bugün Başkanlık Meclisi toplandı ve kararlar aldı. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkimiz keseceğiz. Biz Birleşik Arap Emirlikleri ile savaş halinde olduğumuzu ilan ediyoruz çünkü onlar öğrenci öldürdü. Yaşları 17 ile 19 arasındaydı. Bu öğrenciler sadece batı bölgelerinden gelen çocuklar değildi, tüm Libya şehirlerinden, tüm Libya aşiretlerinden geliyorlardı. Bu saldırı ülkenin milli beraberlik ruhuna da bir darbedir."

El Meşri: Halife Hafter'i destekleyen ülkelerle ilişkimizi keseceğiz

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri, darbeci Hafter için "başka ülkelerin maşası" dedi. Bu ülkeleri de "Şer Üçgeni" diye tarif etti.

Biliyoruz ki Hafter belli ülkelerin maşası konumunda. Kendi kendine karar alamıyor, o ülkelerin istediklerini yapıyor. O ülkeleri biz Arap ülkelerinde şer üçgeni olarak tanıyoruz. Ve bu şer üçgeni, Hafter’e destek vererek, kendi gücünü en üst seviyeye çıkarmak istiyor. Aynı Mısır gibi.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid’den destek istediler. O da sınırsız destek vereceğini söyledi. Hatta Körfez ağzıyla, “mallarımız sizin mallarınız” diye bir cümle sarf etti. Hafter de birkaç defa Dubai’den destek aldığını ilan etti. Hafter’in güçleri Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen zırhlı araçları kullanıyor.

Kameraman: Aykut Olgun