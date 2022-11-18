Kaçırıldılar, işkence gördüler, zorla evlendirildiler. Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de kadınlara yıllarca zulmetti. Besime İbrahim de o kadınlardan biriydi. Halep'te yaşıyordu, gazeteciydi. 2015'te rejimin saldırısından kaçarak ailesiyle Azez'e yerleşti. Ancak orada da DEAŞ’ın zulmüne yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ, 40 yaşında 4 çocuk annesi Besime'nin gazetecilik yapmasına izin vermedi. Besime şimdi hem çocuklarını okutabiliyor, hem de mesleğini yapabiliyor.

O acı dolu günleri TRT Haber'e anlatan Suriyeli gazeteci Besime, şunları kaydetti;

Bir gün DEAŞ'a ait bir araba geldi. O arabanın içi cesetlerle doluydu. Mahallelerde dolaştırıp insanlara gösteriyorlardı. Biz güçlüyüz ve herkes bize uyacak diyorlardı. Kadınlara, çocuklara çok zulüm ettiler bölgede. DEAŞ bölgeye geldiğinde kadınların dışarıya çıkmasını engelledi. Evde durmak zorundaydık. O zamanlarda kadınları zorla evlendiriyorlardı. Evlenmek istemeyenleri de hapishaneye atıyorlardı. O kadınlar da ya kayboluyor ya da ölüyorlardı.

"İşledikleri cinayetleri diğer ülkelerin bilmesini istemiyorlardı"

DEAŞ zamanı bölgede hiçbir gazetecinin çalışmasını istemiyordu. Çünkü onların işledikleri cinyetleri insanların ve diğer ülkelerin bilmesini istemiyorlardı. Bu yüzden tüm işlerimizi engellediler.

Fırat Kalkanı Operasyonu başladı, bölge tamamen temizlendi. Şimdi rahatız, ben mesleğimi yapabiliyorum. İstediğim yere çıkabiliyorum. Benim isteğim bölgede hiç katiller olmasın. Sorumlulardan isteğim, bölgede barış devam etsin.

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla bölge huzura kavuştu

Suriye'nin kuzeyi yıllardır terör örgütlerinin zulmü altındaydı. Sivillere uygulanan baskı ve şiddet bitmiyordu. Türkiye bu duruma sessiz kalmadı. Hem sınır güvenliğinin sağlanması hem de bölgenin terörden temizlenmesi için harekete geçti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla bölge terörden arındırıldı. Siviller şimdi bölgede huzur ve güven içerisinde yaşıyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş