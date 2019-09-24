Dünya
Haitili senatör gazeteci ve protestoculara ateş etti24 Eylül 2019 Salı 15:45 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 20:28
Haite'de bir senatör, protesto eylemi düzenleyen göstericilere ve soru sormak isteyen gazetecilere kurşun sıktı.
Haiti’de siyasi belirsizlik sürerken, ülkede yakıt ve yiyecek kıtlığı baş gösterdi.
Göstericiler de parlamento önünde bir araya gelerek durumu protesto etmek istedi.
Ancak Senatör Jean Marie Ralph Fethiere beklenmeyen bir tepki gösterdi.
Silahını çıkardı, göstericilere ve kendisine soru sormak isteyen gazetecilere kurşun yağdırdı.
Bir gazeteci ve bir güvenlik görevlisini vurdu.
Tedavi altına alınan gazetecinin durumunun iyi olduğunu açıklandı. Güvenlik görevlisinin durumu ise bilinmiyor.
Olayın ardından açıklama yapan Fethiere, kendini savunduğunu iddia etti.
Kaynak: Independent