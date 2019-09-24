Halep'in kuzeyindeki Cinderes'te bomba yüklü bir araç infilak etti. 5 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin de yaralandığı patlama nedeniyle bazı binalarda yangın çıktı.

Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Suriye'de Çobanbey'e bağlı Aktarin köyünde de sabah saatlerinde bir otomobilde patlama oldu.

Olayda bir kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber