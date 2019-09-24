Avrupa Adalet Divanı, 4 yıl süren "unutulma hakkı" davasını karara bağladı.

Davalı Google'ı memnun edecek bir karar aldı.

Özel hayatın korunmasına ilişkin davayı açan taraf, Google'dan unutulma hakkının dünya genelinde sağlanmasını istedi.

Avrupa Mahkemesi ise internette unutulma hakkını sadece Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı tuttu.

Kişisel verilerin silinmesinin, dünya genelinde uygulanmasının zorunlu olmadığına karar verdi.

Sadece AB sınırları dahilinde geçerli

Amerikan arama motoru lehine olan karar, mahkemenin 2014 tarihli kararı ile paralellik taşıyor.

Buna göre, bireyler isimleri internet ortamında arandığında haklarındaki bilgilerin nasıl görüneceğine kendileri karar verebiliyor.

Ancak verilerin silinmesi, sadece AB sınırları dahilinde mümkün.

Karar kişisel verilerin korunması iin yeterli değil

Avrupa Adalet Divanı, kararı kapsamında arama motorunun alması gereken tedbirlere de değindi.

Başkasının kişisel verilerine ulaşmak için, AB sınırları dışında arama yapılmasının önlenmesini tavsiye etti.

Ancak mahkeme kararı, kişisel verilerin korunması için yeterli görülmüyor.

Çünkü bir internet sayfasının ulusal versiyonlarına, uzantıları değiştirerek ulaşmak mümkün.

Kaynak: TRT Haber

