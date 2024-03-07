Açık 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.03.2024 22:45

Haiti'deki olağanüstü hal süresi bir ay uzatıldı

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı.

Haiti'deki olağanüstü hal süresi bir ay uzatıldı
[Fotograf: AP]

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan kararnamede, kamu düzeninin "yeniden" tesis edilmesi amacıyla OHAL süresinin 1 ay uzatıldığı bildirildi.

Başkent Port-au-Prince caddelerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çete üyelerinin bulunduğu mekanlara baskınlar düzenliyor.

Çatışmalar sebebiyle kentin birçok noktasından silah sesleri duyuldu.

Öte yandan, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Haiti Başbakanı Henry'nin ülkeye dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı.

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşlarından Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, dünkü açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

ETİKETLER
Haiti OHAL
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından uluslararası kuruluşlara "kan bağışı" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
Biden'dan İsveç'e NATO üyeliği tebriği
23:24
Hakkari'de kar yağışı etkili oldu
23:21
Güney Afrika'da elektrik kesintileri Johannesburg'u susuz bıraktı
23:20
Bakan Uraloğlu: Ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız
23:03
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza
22:56
Fransa hükümetinden ramazanda camilerin güvenliğini sağlama talimatı
Paris'te Seine Nehri yükseldi
Paris'te Seine Nehri yükseldi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ