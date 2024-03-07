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Dünya
AA 07.03.2024 22:15

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından uluslararası kuruluşlara "kan bağışı" çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye kan bağışında bulunmalarını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından uluslararası kuruluşlara "kan bağışı" çağrısı
[Fotograf: AFP]

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamayla, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Arap ve İslam ülkelerindeki Kızılay ve Arap Kan Transfüzyon Hizmetleri Otoritesi'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlara seslendi.

Açıklamada, bu kuruluşlardan, Gazze'deki yaralı ve hastaların hayatının kurtarılması için tüm kan gruplarından kan ünitelerinin yanı sıra kan torbaları ve kan grubu test malzemeleri göndermeleri istendi.

Ayrıca Gazze halkının, yerinden edilmiş olmasına ve zorla aç bırakılmasına rağmen savaşın başından bu yana 40 bin üniteden fazla kan bağışında bulunduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarında sağlık sektörüne ağır darbe vuruyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 6 Mart'ta taptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 364 sağlık personeli öldürüldü, 269'u alıkonuldu, 155 sağlık kuruluşu yıkıldı, 126 ambulans kullanılamaz hale getirildi, 32 hastane ve 53 sağlık merkezi ise hizmet dışı kaldı.

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