Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haiti'de gazeteciler, çetenin kaçırdığı meslektaşlarının serbest bırakılmasını istiyor
[Fotograf: AA]
Bölge basınında çıkan habere göre, "Radio Vision 2000" isimli kanalda çalışan Jean Thony Lorthe, başkent Port-au-Prince'ye bağlı 12 mahallesinde çetelerce kaçırıldı.Haiti'de gazeteciler, çetelerce kaçırılan meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.
Lorthe'yi kaçıran çetenin geçen yıl 2 gazeteciyi zorla alıkoyan "Pequeños Macacos" olduğu öne sürülüyor.
Haiti Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında, çetenin Lorthe'nin serbest bırakılmasına karşılık fidye talep ettiğini ancak Lorthe'nin ailesinin bunu karşılayacak imkana sahip olmadığını bildirdi.
Yetkililere seslenen cemiyet, "Ülkenin başına bela olan bu çete cinayet, adam kaçırma ve şiddet olaylarına yol açıyor. Gazetecilik mesleği üzerinde büyük tesir oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Haiti'de geçen yıl kaçırılan 7 gazetecinin öldürüldüğü, halen çok sayıda gazetecinin ise ya tutsak ya da kayıp olduğu değerlendiriliyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Haiti
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