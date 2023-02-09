Lorthe'yi kaçıran çetenin geçen yıl 2 gazeteciyi zorla alıkoyan "Pequeños Macacos" olduğu öne sürülüyor.

Haiti Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında, çetenin Lorthe'nin serbest bırakılmasına karşılık fidye talep ettiğini ancak Lorthe'nin ailesinin bunu karşılayacak imkana sahip olmadığını bildirdi.

Yetkililere seslenen cemiyet, "Ülkenin başına bela olan bu çete cinayet, adam kaçırma ve şiddet olaylarına yol açıyor. Gazetecilik mesleği üzerinde büyük tesir oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Haiti'de geçen yıl kaçırılan 7 gazetecinin öldürüldüğü, halen çok sayıda gazetecinin ise ya tutsak ya da kayıp olduğu değerlendiriliyor.