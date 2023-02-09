Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 8'i çocuk 37 kişiyi enkaz altından kurtardı
[Temsili fotoğraf: AA]
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı ekipler, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı, 145 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
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