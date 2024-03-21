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Dünya
TRT Haber 21.03.2024 06:23

Haiti'de çeteler başkent sokaklarını ele geçirdi

Çetelerin başkent sokaklarını ele geçirdiği Haiti'de tansiyon düşmüyor. Silahlı çeteler merkez bankasına saldırdı. Güvenlik güçleri saldırganların bankaya girmelerini engelledi. En az 3 çete üyesi öldürüldü. ABD vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye çalışıyor.

Haiti'de çeteler başkent sokaklarını ele geçirdi
[Fotograf: Reuters]

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de çatışmaların şiddeti artıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inin kontrol eden çeteler merkez bankasına saldırdı.

Polis ve bankanın güvenlik görevlileri saldırganları engelledi.

En az 3 saldırganın öldürüldüğü bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyuruldu.

Çeteler havalimanına da saldırılar düzenlemiş, saldırılar güvenlik güçlerince püskürtülmüştü.

10 binden fazla kişi hayatını kaybetti

BM geçen hafta başkent Port-au-Prince'te 17 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Geçen yıldan bu yana süren çete isyanlarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD de ülkeden vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Ülkeyi terk etmek isteyenler için helikopter seferleri organize ediliyor.

Beyaz Saray tahliye için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıldığını duyurdu.
 

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