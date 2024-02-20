Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2024 09:07

Haiti'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Haiti'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haiti'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'deki polis karakolu yakınında bir çete tarafından minibüse silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda, minibüsteki 10 kişi öldü, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, çetenin dur ihtarına uymayan minibüs, otomatik silahlarla tarandı.

Meydana gelen olaydan "400 Mwozo" çetesi sorumlu tutulurken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisince 2 Şubat'ta hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtilmişti.

Sıradaki Haber
Japonya Savunma Bakanlığı: 43 trilyon yenlik savunma harcamaları planı yetersiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:18
Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü
09:08
İlk cemre havaya düştü
08:50
Japonya Savunma Bakanlığı: 43 trilyon yenlik savunma harcamaları planı yetersiz
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
08:58
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
09:00
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı TRT Haber'de
Ağrı'nın karla kaplı güzellikleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Ağrı'nın karla kaplı güzellikleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ