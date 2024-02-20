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Dünya
BBC 20.02.2024 07:43

ABD'de hayvanat bahçesindeki timsahın midesinden 70 madeni para çıkarıldı

ABD'nin Nebraska eyaletindeki hayvanat bahçesinde yaşayan bir timsahın midesinde 70 adet madeni para bulundu. Timsah bunun üzerine ameliyata alındı.

ABD'de hayvanat bahçesindeki timsahın midesinden 70 madeni para çıkarıldı
[Fotoğraf: Henry Doorly Hayvanat Bahçesi]

Mavi göz ve beyaz deriye sahip nadir görülen lösistik timsah türündeki hayvanın ameliyatı başarılı geçti ve iyileşti.

Omaha şehrindeki Henry Doorly Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu, ziyaretçilerin hayvanın çevrili olduğu yere bozuk paralar attığını, 36 yaşındaki timsahın da temizlik öncesinde bunları yediğini söyledi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Thibodaux isimli timsahın midesinden çok miktarda bozuk para çıkarılmasının ardından ziyaretçileri "hayvanat bahçesindeki herhangi bir su kütlesine bozuk para atmaktan" kaçınmaya çağırdı.

Henry Doorly Hayvanat Bahçesi’nde bulunan 10 timsahın tamamı kan alma ve radyografi gibi çeşitli muayenelerden geçirildi.

Veteriner Christina Ploog, Thibodaux’un midesindeki bozuk paraların tamamının, herhangi bir soruna sebep olmadan çıkarıldığını söyledi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, hayvanların yaşadığı yerlerde rutin temizliklerin yapıldığını söylerken “Ancak iki temizlik arasında timsahlar, temizlenecek maddeleri çoktan yemiş olabiliyorlar” dedi.

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